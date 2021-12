L’exposition Pasteur, l’expérimentateur, conçue par Universcience est accueillie au Sesc Interlagos de São Paulo et a été inaugurée ce 6 février 2020 par Danilo Santos de Miranda, directeur régional du Service social du commerce et Bruno Maquart, président d’Universcience : établissement public qui réunit le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie à Paris.